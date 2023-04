’Attivagiovani’, on line il bando per un’esperienza nel volontariato

È on line il bando per l’adesione al progetto ’Attivagiovani’ dedicato dall’Unione Rubicone e Mare (nella foto il presidente Filippo Giovannini) ai ragazzi tra i 16 e i 18 anni che desiderano svolgere un’esperienza di volontariato. Assistenza all’organizzazione di eventi estivi, a progetti educativi o di cooperazione sociale sul territorio di Gatteo, San Mauro e Savignano sono gli ambiti in cui l’impegno civile volontario dei giovani potrà essere valorizzato nell’ambito dei 10 progetti presentati dagli enti, associazioni, cooperative che si sono candidati per accogliere il progetto.

I giovani interessati possono presentare domanda fino al 10 maggio. L’iniziativa è rivolta ai nati negli anni 2005, 2006 e 2007, residenti nei tre Comuni. I dettagli sui contenuti, tempi e luoghi dei progetti sono pubblicati sul sito www.unionerubiconemare.it. Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente presso l’associazione, società o cooperativa che promuove il progetto di interesse, come estesamente indicato nella documentazione pubblicata unitamente al bando. A fronte del loro servizio, i volontari riceveranno un bonus dall’Unione Rubicone e Mare di 100 euro disponibili, da utilizzare come titolo di acquisto per libri, materiale scolastico o di cancelleria presso le cartolibrerie convenzionate Eta Beta di Gori Silvia di San Mauro Pascoli, Fabbri di Balducci Maurizio e Galassi Silvia di Savignano sul Rubi- cone.

Il servizio si svolgerà in un periodo compreso tra il 12 giugno al 2 settembre 2023 e rappresenterà un’occasione per fare del bene e mettersi a disposizione degli altri.

Ermanno Pasolini