Attività sportive extrascolastiche

Tante le opportunità di praticare discipline sportive extrascolastiche dopo le lezioni giornaliere. E’ il cuore del progetto scolastico ’Gruppo sportivo pomeridiano’ che ha l’obiettivo di dare un’opportunità sportiva ai ragazzi e stimolare le loro attitudini o i talenti nascosti degli alunni. Alle attività quest’anno partecipano 45 ragazzi delle classi prime e seconde che, insieme a due insegnanti, praticano svariate discipline: pallavolo, calcio o rugby, atletica e ultimate-frisbee. "Grazie a questo progetto abbiamo riscontrato quanto piacere abbiano i ragazzi a svolgere attività sportive e a migliorare le proprie prestazioni - dice l’insegnante Claudia Bedin -. In realtà non mi sarei aspettata una partecipazione così elevata e sono rimasta positivamente colpita. I ragazzi si riuniscono abitualmente ogni martedì dalle ore 13:00 alle 15:15 per praticare le discipline dopo aver consumato il proprio pasto all’interno della scuola media. Le discipline proposte, durante i mesi più più freddi, vengono svolte all’interno della palestra della sede centrale, mentre nei mesi più caldi saranno svolte in modalità outdoor. Presso la pista esterna ‘Endas’ (nella foto) si pratica atletica con degli istruttori specializzati nel settore.

Fanti Sara, Nora Domeniconi, Lea Giovenco, Luca Scardovi Classe 2^G Scuola media Viale della Resistenza