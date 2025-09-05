Attorno al fuoco nella gorga dei frati

Sabato sera 30 agosto, al ponte dei frati che scavalca il Savio, a San Piero in Bagno, in una atmosfera gioiosa, organizzata dal Faro di Corzano, in collaborazione con altri enti e associazioni di volontariato, si è svolta la tradizionale serata dedicata al fuoco nella gorga dei frati, per onorare la festività della Madonna di Corzano, con l’accensione di un grande falò nel greto del fiume.

"Un evento della nostra tradizione paesana – dicono dal Faro di Corzano –, che attira sempre un pubblico numeroso. Viste le condizioni meteo incerte la tradizionale polentata l’abbiamo servita nel convento dei frati, anziché, come sempre, nel piazzale del Mulino Vicchi, aspettandoci per questo un numero inferiore di persone. Invece, tale decisione ha superato le più rosee aspettative di presenze. Sono stati serviti circa 320 piatti di polenta, mettendo a dura prova tutto l’impianto organizzativo, al quale si è risposto con grande spirito partecipativo e competenza".

"Con questo evento – aggiunge l’associazione – Il Faro di Corzano conclude il ciclo degli eventi estivi 2025, che ci ha visti impegnati con numerose iniziative. Nell’occasione, un doveroso ringraziamento ai Padri del convento che ci hanno gentilmente ospitato, all’asilo infantile delle Grazie per averci prestato i tavoli, all’Avis per averci prestato le sedie. Un grazie speciale a quanti, soci, volontari, cittadini benefattori, e sarebbe lunghissimo citarli tutti, che con il loro solidale apporto e donazioni hanno reso possibile lo svolgimento di questa bella e tradizionale serata".