Attraverso Cesenatico, edizione da record

E’ molto positivo il bilancio dell’edizione 2024 di Attraverso Cesenatico, la gara podistica di 10 chilometri che si disputa nelle strade della località rivierasca. La vittoria è andata a Giovanni Bianco dell’Atletica Avis Castel S.Pietro, il quale ha tagliato il traguardo in 31 minuti e 27 secondi, medaglia d’argento per Kaba Mamadi dell’Atletica Castenaso Celtic Druid, mentre sul gradino più basso del podio c’è El Haissoufi Ismail dell’Atletica Rimini Nord Santarcangelo. La classifica femminile è capeggiata da Martina Facciani dell’Atletica Avis Castel S.Pietro che ha fermato il cronometro sul tempo di 36 minuti e 6 secondi; seconda Paola Braghiroli dell’Atletica 85 Faenza e terza Benedetta Rossi dell’Atletica Castello.

Complessivamente hanno partecipato 2.157 atleti, di cui 789 iscritti alla 10 chilometri competitiva (734 gli arrivati); sono stati 911 gli iscritti alla gara non competitiva family run e ben 456 i bambini che hanno partecipato alla Kids run. Buona la quota rosa, con il 30 per cento di donne partecipanti.

L’Attraverso Cesenatico ha anche delle potenzialità turistiche, visto che sono 30 gli iscritti che hanno scelto il pacchetto del pettorale più hotel e il 40% degli atleti è arivato da fuori Romagna. L’atleta più giovane aveva 6 anni e quello più anziano 77, un arzillo pensionato proveniente da Osimo.

Stefano Pignotti, presidente dell’Atletica Cesenatico, commenta così la classica: "Siamo contentissimi di come sia andata la manifestazione, perchè nonostante le previsioni meteo che indicavano pioggia, la parte non agonistica ha comunque risposto presente, segno che la nostra gara è molto apprezzata, per quanto offerto in termini di percorso, calore e divertimento. Sul lato agonistico abbiamo dovuto affrontare uno dei pochi problemi piacevoli per gli organizzatori, cercando di accontentare le richieste di partecipazione arrivate nell’ultima settimana, quando la gara era già sold out. Il momento più bello? E’ stato sabato pomeriggio con la Kid run più partecipata di sempre. Un mare di 456 bimbi che hanno permesso, attraverso la donazione di un euro per ogni partecipante, di devolvere 500 euro all’associazione dei genitori della scuola elementare a tempo pieno di via Caboto".

A fianco dell’Atletica Cesenatico ci sono le istituzioni, senza le quali non sarebbe possibile organizzare l’evento, come sottolinea Pignotti: "Vorrei ringraziare il Comune di Cesenatico, la polizia locale, potezione civile, Croce Rossa e tutti i tesserati dell’Atletica Cesenatico. C’è molta collaborazione e questo fa bene allo sport e alla crescita della nostra manifestazione. Inoltre sta crescendo anche la sinergia con il territorio e le realtà locali, come ad esempio la ristorazione che mette a disposizione buoni cena per i primi atleti delle categorie, che avranno così l’opportunità di portare a casa un ricordo ancor più bello di Cesenatico".

Giacomo Mascellani