Attraverso Cesenatico. Un’edizione da record

Matteo Luis Ricciardi si è aggiudicato l’edizione 2025 della Attraverso Cesenatico, la gara podistica di 10 chilometri, che apre il ricco calendario delle manifestazioni sportive in riviera. Ricciardi, portacolori della squadra romagnola Dinamo Running, ha tagliato il traguardo col tempo di 30 minuti e 33 secondi, precedendo Stefano Furlani dell’Atletica Vicentina (30 minuti e 36 secondi), terzo Moslim Labouiti dell’Atletica Castenaso Celtic Druid che ha concluso la gara con il tempo di 30 minuti e 42 secondi.

Fra le donne si è imposta Giulia Vettor della Cus Parma in 34 minuti e 37 secondi; seconda Martina Facciani (35 minuti e 29 secondi), e terza Valentina Facciani (36 minuti e 22 secondi), entrambe dell’Atletica 85 di Faenza. Va così in archivio la 34esima edizione della podistica, con partenza e arrivo allo stadio comunale Alfiero Moretti, in un percorso disegnato interamente all’interno del territorio urbano.

I corridori si sono subito lanciati nel lungo rettilineo di tre chilometri lungo via Saffi e la contigua via Mazzini, poi hanno tagliato a destra in via Magellano a Ponente, per tornare sulle strade del quartiere a nord della città e far ritorno in centro, passando dalla darsena, per poi raggiungere il lungomare viale Carducci, correndo verso sud e quindi a dirigersi a destra per tagliare il traguardo allo stadio Moretti.

È stata un’edizione che ha sfiorato le 3mila presenze, fissando così il nuovo record di partecipanti. Oltre ai 900 agonisti iscritti, di cui 831 hanno portato a termine la corsa, 900 iscritti, hanno partecipato 450 bimbi, oltre mille camminatori e 500 iscritti alla Famila Walk Run dedicata alle famiglie, dove ha partecipato anche il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli con il piccolo figlio Libero.

Ai primi assoluti, maschili e femminili, è andato l’ambito trofeo e un rimborso spese, mentre agli altri classificati sono andati riconoscimenti in denaro in base ai tempi di gara. La Attraverso Cesenatico si corre sotto l’egida della Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera, ed è organizzata dall’associazione sportiva Team Cesenatico con il patrocinio del Comune e il sostegno di un nutrito gruppo di sponsor, tra cui Dalba, Glamping Cesenatico e Riviera Banca. Il ricavato della manifestazione andrà alla scuola Leonardo da Vinci per il materiale scolastico.

Giacomo Mascellani