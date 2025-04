Atuss, 8,4 milioni per i progetti cesenati

Una nuova piscina e un nuovo percorso ciclopedonale, supporto alle istituzioni scolastiche e alle famiglie per potenziare le opportunità formative e programmi di rigenerazione urbana delle frazioni comunali. Sono solo alcuni dei progetti finanziati sul territorio cesenate grazie alla Atuss, Agenda trasformativa urbana, uno strumento regionale di sostegno ai territori. A fare il punto sullo stato di avanzamento dei progetti è stato l’assessore regionale ai Fondi europei, Davide Baruffi, che nella sede della Provincia ha incontrato i sindaci Enzo Lattuca, Monica Rossi, Enrico Cangini e Fabio Molari. Nel corso dell’incontro è stato illustrato lo stato di avanzamento di sei progetti, finanziati con un importo di 8,4 milioni. Nel dettaglio, 6 milioni e 300mila euro sono destinati alla realizzazione della nuova piscina comunale a Cesena, 350mila sono destinati al Comune di Mercato Saraceno per interventi di riqualificazione urbana della frazione di Monte Castello. Ulteriori 350mila euro al Comune di Sarsina per i lavori del primo stralcio per la rigenerazione dell’area centro sportivo “A. Versari” e altrettanti al Comune di Montiano per il percorso ciclopedonale tra il Montiano e la frazione di Montenovo. A Cesena, il progetto “Comunità Educante Integrata: la Città si fa Scuola” può contare su 700mila euro e ha l’obiettivo di potenziare l’offerta formativa in un’ottica di inclusione sociale, fornendo supporto alle istituzioni scolastiche e alle famiglie. Infine, 350mila euro sono destinati a “Open lab il digitale incontra le periferie”, corsi e laboratori aperti ai cittadini nell’ambito delle azioni di supporto formativo per la transizione digitale.