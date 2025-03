Atzeni al Noi Lounge presenta ’L’arte di sognare ancora’

Prosegue la rassegna di incontri culturali che si tengono il lunedì sera. Domani alle 21 al Noi Lounge Music Club, Alessio Atzeni presenterà "L’Arte di sognare ancora", un evento in collaborazione con la libreria specializzata Katie King. In questo libro l’autore esplora le profondità del potenziale umano, per un percorso di crescita personale; è un viaggio trasformativo nel mondo onirico, attraverso tecniche potenti, come strumenti di risveglio personale. Alessio Atzeni è docente di arte e artista, esperto di tradizioni esoteriche antiche e contemporanee. Conduce la rubrica "Arte del Risveglio" su Teleromagna TR24, tiene seminari e conferenze in tutta Italia. Insegna i segreti del disegno e delle tecniche pittoriche antiche presso l’Accademia delle Grazie ed è autore di tre libri. La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti. Info al 328 7723203. Anche nelle successive settimane sono in calendario incontri che si terranno sempre il lunedì sera a partecipazione gratuita e saranno l’occasione per affrontare degli argomenti solitamente poco trattati nelle rassegne che si svolgono nei locali pubblici.

Giacomo Mascellani