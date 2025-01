Audizione in Senato sulla ricostruzione

"Consideriamo opportuna la definizione di una Legge quadro che assicuri al Paese, finalmente, un sistema strutturato e uniforme di norme per il coordinamento delle procedure e delle attività immediatamente successive alla chiusura dello ‘stato di emergenza’, per risolvere le difficoltà causata dalle disposizioni disomogenee, quando non espressamente in contrasto. Restano aperte, però, alcune questioni per noi essenziali su cui chiediamo l’intervento del Senato. Non comprendiamo, infatti, perché si siano esclusi i beni pubblici di competenza delle Province, strade provinciali e scuole superiori, dall’elenco degli interventi su cui si prevede la ricostruzione pubblica". Lo ha detto Enzo Lattuca, presidente della Provincia di Forlì-Cesena e rappresentante Upi, intervenendo alla commissione Ambiente del Senato sul Disegno di Legge Quadro sulla ricostruzione. "Questa omissione è di fatto un passo indietro, considerato che proprio sulla ricostruzione delle strade provinciali, come è avvenuto nel caso dell’alluvione in Romagna, si chiede alle Province di concentrare gli interventi. Anche perché è proprio dalla ricostruzione immediata dei tratti di strada provinciale che discende la possibilità di ristabilire i collegamenti tra le comunità isolate". Lattuca ha poi sottolineato la necessità di una nuova disciplina sulla pianificazione dei rischi che consenta di prevenire e ridurre gli impatti delle catastrofi".