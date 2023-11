Auguri via social al bebè del sindaco: "Grazie, ma ha già 4 anni”

Cesena, 16 novembre 2023 – Dai che te lo metto, questo like, poi magari me lo restituisci. E poi si parla di neonati che sono tanto teneri. E giù commenti zuccherosi, felicitazioni commosse, espressioni gioiose di benvenuto, proiezioni di vita felice. Il lieto evento peraltro si festeggia a casa del sindaco Enzo Lattuca, non uno qualunque, e dunque un commento in più ci sta. Il privato è politico, si diceva una volta.

E allora che saranno 1.350 like e 358 commenti sulla sua pagina facebook che annuncia la nascita del piccolo Pietro? Peccato che la superficialità, la distrazione, la fretta di esserci abbiamo agito da trappola. Quel post che comunica la nascita del figlioletto più piccolo di Enzo Lattuca è vecchio di oltre quattro anni e Fb, che a noi utenti ci vuole bene e ricorda al mondo autoreferenziale del social i nostri momenti felici già dati in pasto alla platea, è datato 22 marzo 2019 e i commenti di benvenuto sono quantomeno fuori tempo.

Tant’è che lo stesso sindaco sembra sorridere mentre ringraziando tutti ricorda che "nel frattempo Pietro ha compiuto 4 anni e mezzo". Ma più si assommano i commenti e più si ammucchiano i like maggiore è la spinta alla circolazione del post che, a valanga finisce in testa al timeline della pagina di Lattuca, ben sopra all’ultimo post del 13 novembre.

Ci sono caduti politici, amministratori, operatori sociali, sindacalisti, privati cittadini. Pochi quelli che sottolineano ironicamente e con distinguo la frenesia benaugurante. Qualcuno in coscienza deve aver avuto voglia di riaggiornare le proprie felicitazioni per l’evento ma tanti, semplicemente, celebrano la nuova nascita, che nuova non è, trascinati dall’immagine della culla e dalla visibilità del titolare della pagina senza domandarsi se l’evento sia di ieri o di anni fa. Specchio dei tempi, delle trappole con cui Meta spinge il suo business e della superficialità che corre sul web. In barba a chi si fa bello nello specchio dei social. I like sono come l’aria, gratis e leggeri.