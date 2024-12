Augustus Kargbo squalificato: salta il match contro il Cosenza per squalifica

Con il giallo incassato sabato al San Nicola, Augustus Kargbo salterà per squalifica il match contro il Cosenza. L’attaccante bianconero era infatti nell’elenco dei diffidati insieme a Ciofi e Curto e per lui si tratta della terza gara di questo campionato che seguirà dalla tribuna per provvedimento del giudice sportivo. Aveva infatti già saltato Brescia e Salernitana a causa del rosso ricevuto nel match contro la Sampdoria.

Sono stati quattro i cartellini gialli sventolati dall’arbitro Santoro contro i biancorossi e uno di questi manda in diffida anche Simone Bastoni. Gli altri sono Emanuele Adamo e Giacomo Calò, quest’ultimo tra l’altro è giunto alla settima sanzione, con un turno di stop già scontato.

In generale, dall’inizio della stagione il Cesena ha incassato in tutto 46 cartellini, tra gialli e rossi, gli stessi del Brescia e dietro solo a Reggiana (48), Cittadella (53) e Cosenza (54). I prossimi avversari del Cavalluccio sono quindi quelli che, in questa speciale classifica, sono in testa. Le formazioni più ’virtuose’, sono invece Pisa, Sassuolo (entrambe con 34 cartellini), Palermo e Sudtirol (che invece fin qui ne hanno collezionati ’solo’ 32).

La graduatoria potrebbe far pensare a un Cesena come squadra ’cattiva’, che in campo si fa rispettare con le buone o con le cattive, ma scorrendo il film del campionato la realtà dei fatti appare diversa. La squadra di Mignani non pratica un gioco particolarmente duro, o comunque non più ’deciso’ degli avversari sinora incontrati. Ad esempio, facendo riferimento all’ultima partita a Bari, i padroni di casa, una volta segnato il gol, hanno difeso il vantaggio in tutte le maniere, ricorrendo, quando necessario, anche a quelle rudi, vedi il fallaccio di Maita su Kargbo sanzionato con la punizione, da cui è scaturito l’episodio del fallo di mano controverso di Lella, e non con quel giallo che probabilmente meritava.

Gioco maschio quindi da parte della squadra di Longo, ma alla fine il conteggio dei cartellini parla di appunto di quattro gialli per i bianconeri e solo due incassati dai padroni di casa. Anche in questo caso la discrezionalità del direttore di gara nel comminare le sanzioni condiziona molto le statistiche: ovviamente ci si aspetterebbe un comportamento uniforme da parte di tutte le giacchette nere nel valutare le situazioni e prendere i provvedimenti adeguati. Poi c’è la considerazione che spesso ammonizioni o espulsioni non vengono determinate dal gioco duro, ma dalle parole dette e sotto questo aspetto per il Cavalluccio ci sono margini di miglioramento. Rimane però l’impressione che il Cesena sia una squadra meno ’cattiva’ rispetto a quello che i numeri dei cartellini dicono.