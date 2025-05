"Aumenta tutto, tranne gli stipendi"

Giovanni Razzani non si è accorto del fatto che i ticket in farmacia sono aumentati. "Io penso che sia una spesa in più, perché aumenta tutto ma non aumentano gli stipendi. E anche se il ticket è minimo, quei due o tre euro (sommati a tutte le altre spese) alla fine fanno la differenza. Una persona come me, che compra moltissimi farmaci (perché ho 18 ernie nella spina dorsale e la broncopolmonite perenne) e ha uno stipendio di 1.200 euro al mese, fa davvero fatica. Se poi vado a fare una visita specialistica spendo 200 euro, e davvero tutto diventa complicato. La sanità dovrebbe fare più controlli, perché c’è gente che prende un sacco di farmaci e non ne ha bisogno. I medici, poi, dovrebbero spingere i paziente a usare più farmaci generici."