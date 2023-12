"Aumentano gli affitti brevi da parte di lavoratori e studenti"

La difficoltà di trovare una casa in affitto a Cesena permane, e in città la domanda di case in locazione continua a superare di gran lunga l’offerta. È una situazione difficile che va avanti da anni. Le numerose richieste di una casa in affitto arrivano da un pubblico quanto mai variegato: da giovani coppie agli studenti, dal popolo dei single alle famiglie più o meno numerose, dai neo separati agli stranieri. "Trovare casa in locazione è sempre più complicato – afferma Giovanni Scarpelllini di Solo Affitti (nella foto) – e quest’anno ad aggravare la situazione è arrivata anche l’alluvione che ha aumentato la carenza di immobili (dato che alcuni sono rimasti danneggiati) e di conseguenza ha aumentato anche la richiesta da parte di persone che necessitano di una casa in affitto dato che le loro case erano o sono tuttora inagibili".

La tipologia delle case richieste è quanto mai varia, a partire dai monolocali fino alle case indipendenti. "Qualsiasi tipologia di immobile che arrivi in agenzia viene locato molto velocemente, sia esso grande o di piccole dimensioni. Affittiamo tutto a partire dal monolocale il cui prezzo di partenza è 450 euro mensili – continua Scarpellini –, ma la casa più richiesta resta ancora il bilocale che si attesta sui 550 - 600 euro di canone mensile. Subito dopo viene il trilocale, con due camere da letto, che va dai 700 agli 800 euro, e poi si va a crescere".

Il prezzo dell’affitto è determinato da tanti fattori, a partire dalla posizione, dalla metratura, dalla ristrutturazione dell’abitazione, dall’arredamento. Un mercato molto diffuso ultimamente è quello degli affitti brevi, prescelto in particolar modo dai lavoratori che vengono trasferiti per brevi periodi e necessitano di alloggi. E la zona prescelta? Dipende da chi va in affitto. Gli studenti, che solitamente si muovono a piedi, scelgono maggiormente il centro, oltre alla zona dell’Ex Zuccherificio. Le famiglie prediligono la zona dell’Ippodromo, che è una delle più ricercate e ambite, mentre i lavoratori non optano quasi mai per il centro storico, che può risultare più scomodo a causa della zona a traffico limitato e di una disponibilità di parcheggi più contenuta.

a.s.