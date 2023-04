Aumentano i donatori e i trapianti

Si celebra oggi la ventiseiesima giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti. E proprio in Romagna nel 2022 si è confermato un trend positivo per le donazioni di organi e tessuti, con numeri da record sotto diversi punti di vista. È quanto emerge dai dati forniti dal dottor Andrea Nanni e dalla dottoressa Manila Prugnoli, rispettivamente coordinatori aziendali medico e infermieristico che evidenziano un andamento in costante miglioramento, tale da assegnare al territorio romagnolo un ruolo di primissimo piano a livello nazionale e regionale.Lo sforzo organizzativo compiuto dalla Direzione sanitaria aziendale (referente dottoressa Elena Vetri) con notevole impegno di risorse e con l’istituzione di una rete di professionisti (medici e infermieri) dedicati, ha determinato un incremento di tutte le tipologie di donazioni.

Il totale dei donatori di organi in Ausl Romagna è quasi raddoppiato in due anni: passato dai 34 nel 2020 a 41 nel 2021, fino a ben 76 nel 2022. Di particolare rilievo è il numero delle donazioni organi a cuore fermo, passato da 10 donazioni nel 2021 a 21 nel 2022: si tratta di un percorso donativo estremamente complesso, tutt’ora realizzato solo in poche regioni italiane, ma che attualmente è già realizzato nei quattro principali ospedali della Romagna grazie al ruolo svolto dal Gruppo di rianimatori dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione di Cesena che ha garantito il supporto e le

competenze necessarie alla sua realizzazione, oltre che a Cesena, anche negli Ospedali di Forlì Ravenna e Rimini, col decisivo supporto dei coordinamenti locali ospedalieri. Tornando ai numeri un aumento considerevole si registra anche per i donatori solo cornee: 208 nel 2022, contro i 127 nel 2020, mentre i donatori di soli tessuti sono triplicati dal 2020 (4 donatori) al 2022 (13).