Aumentano i prezzi tra nubifragi e ondate di calore

Gentile lettrice, le dinamiche dei prezzi (non solo per quanto riguarda la frutta e la verdura) sono piuttosto complesse e anche gli economisti spesso sono in disaccordo. Tenderei ad escludere comunque una motivazione semplicistica come l’avidità, pur esistendo certamente varie distorsioni che penalizzano i produttori e avvantaggiano le catene di distribuzione (in particolar modo i grandi marchi in grado di condizionare il prezzo semplicemente passando da un fornitore all’altro). In ogni caso, un ruolo importante ce l’ha di sicuro anche il cambiamento climatico. Lo evidenzia anche Coldiretti segnalando che il 2023 è stato l’anno nero del maltempo con dieci ‘eventi estremi’ al giorno e un miliardo di danni per l’agricoltura solo in Emilia-Romagna. Nubifragi, grandinate e ondate di calore hanno dissestato le produzioni. "A causa dei cambiamenti climatici si registra quest’anno – spiega Coldiretti Emilia Romagna – un taglio del 10% della produzione di grano, del 60% per le ciliegie e del 63% delle pere mentre il raccolto di miele è sceso del 70% rispetto allo scorso anno e si registrano un calo anche per il pomodoro e per la vendemmia (-12%)". ma gli effetti negativi riguardano un po’ tutte le coltivazioni. Logico che i cali si riflettano in aumento dei prezzi. E anche questi sono i costi di una scarsa attenzione all’ambiente.