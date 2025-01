Aumentano le truffe. Ecco come difendersi

Come difendersi dalle truffe e maggiore sicurezza pubblica, con particolare attenzione alla protezione della popolazione anziana. Sono stati i temi trattati nell’incontro pubblico che si è tenuto a Savignano in municipio. Hanno relazionato il luogotenente Salvatore Pagano, comandante della stazione dei Carabinieri di Savignano, il vicecomandante maresciallo Nico Di Girolamo, il sindaco Nicola Dellapasqua e l’assessore alla legalità e alla sicurezza Roberta Armuzzi. L’iniziativa è stata promossa dalla consulta del quartiere Rio Salto - Castelvecchio e dalla sua presidente Assunta Ciaravolo. Ha detto il sindaco Nicola Dellapasqua: "La presenza dei carabinieri rende una comunità più sicura e coesa, persone che invitano giornalmente a rispettare le regole. Poi un ringraziamento particolare alla consulta Rio Salto. E’ un consulta che usa il noi e non l’io, con contatti con persone che hanno bisogno di noi per esporre problemi e criticità". L’assessora Roberta Armuzzi ha aggiunto che le persone più colpite sono spesso quelle che hanno poca dimestichezza con la tecnologia. Ha poi iniziato il comandante Salvatore Pagano: "La truffa è l’unico reato dove c’è la compartecipazione in quanto la vittima aiuta inconsapevolmente queste persone. Tanti sono i reati contro patrimonio, furti nelle abitazioni, nel carrello della spesa con la sottrazione del portafoglio. Stiamo vivendo un periodo in cui il lavoro diminuisce e le truffe aumentano con una recrudescenza preoccupante. Le vittime più colpite sono le persone con età superiore ai 75 anni, le più indifese. Il malvivente spesso si muove con macchine a noleggio o con taxi e si reca a casa della vittima a ritirare i soldi chiesti in seguito alla truffa. Dobbiamo stare attenti a chi telefona come amico di un parente. Un truffatore si può conoscere quando ha fretta. E nella vittima si accende un bagliore di paura che dà al truffatore soldi, gioielli e quanto chiesto pur di vedere figlio, nipote, fratello salvi e in sicurezza. Non esiste una persona delle forze dell’ordine che chieda i soldi per telefono". Il maresciallo Di Girolamo ha spiegato poi che il truffatore colpisce soprattutto chi è solo in casa e per raggirarlo fa colpo sulla solitudine e sull’amore per i propri cari: "Queste persone fanno parte di una squadra di truffatori, fra chi telefona, chi va a casa a prendere soldi e gioielli, chi ha l’auto con l’autista in attesa. Quando arrivano queste telefonate, bisognerebbe avere un altro telefono, un cellulare, oltre a quello di casa, e chiamare figlio, coniuge, nipote, fratello. Ma soprattutto chiamare il 112. Quando andate al supermercato e pagate con la carta usando il pin, fate in modo che nessuno veda. Nessuna assicurazione si paga con la carta postepay e quando un anziano va all’ufficio postale è bene che si faccia sempre accompagnare".

Ermanno Pasolini