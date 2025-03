Aumentano le vendite all’estero . Prodotti agricoli, l’export sorride

Nel 2024 le esportazioni in provincia di Forlì-Cesena ammontano a 4,5 miliardi di euro, con un lieve incremento, rispetto al 2023, pari allo 0,4%, diversamente dalla variazione negativa regionale (-2,0%) e nazionale (-0,4%). Le importazioni risultano di 2,2 miliardi di euro, in aumento annuo del 9,6%. Positivo il saldo commerciale fatto registrare nell’anno: +2,2 miliardi di euro (-7,4% rispetto al saldo 2023). Emerge dall’Osservatorio economico di Camera di Commercio Romagna, presieduta da Carlo Battistini.

In Emilia-Romagna tre province registrano una crescita e ben sei rilevano una diminuzione; tra le prime, in ordine di maggior incremento, risultano Piacenza, Parma e appunto Forlì-Cesena, mentre, tra le seconde, in ordine di maggior decremento, si annoverano Reggio Emilia, Rimini, Ravenna, Bologna, Modena e Ferrara.

Tra i principali prodotti esportati, gli aumenti hanno riguardato le seguenti tipologie: +12,1% i prodotti dell’agricoltura (10,1% del totale), +11,3% i prodotti alimentari e le bevande (8,7%) e +8,9% gli articoli sportivi (7,7%). In crescita anche i mezzi di trasporto (9,8% l’incidenza), del 2,7%, con le navi e imbarcazioni, che rappresentano nettamente i principali prodotti (84,9% del comparto, 8,4% del totale dell’export), che registrano, però, una diminuzione dell’1,4%; la crescita di tale tipologia, pertanto, è dovuta alla variazione positiva delle esportazioni di un’altra categoria merceologica, ovvero gli autoveicoli, i quali, pur avendo una bassa incidenza (5,4% del comparto, 0,5% del totale dell’export), fanno rilevare una forte incremento (+197,5%). In diminuzione, invece, i seguenti prodotti: -3,4% i macchinari e gli apparecchi meccanici (16,7% del totale), -6,2% i prodotti in metallo (10,4%), -1,1% i mobili (8,1%), -7,3% gli apparecchi elettrici (6,1%), -3,3% gli articoli in gomma e materie plastiche (5,9%) e ben -22,2% le calzature (3,6%).

I principali Paesi di destinazione delle esportazioni risultano, nell’ordine, Francia (15,3% del totale), Germania (11,6%), Stati Uniti (6,6%), Spagna (5,9%), Regno Unito (4,2%), Paesi Bassi (4,0%) e Polonia (3,8%). Di questi, risultano in crescita annua la Francia (+1,1%), la Germania (+0,7%), la Spagna (+9,1%).