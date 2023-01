Aumenti a doppia cifra per gli automobilisti

di Annamaria Senni

Brutte notizie per gli automobilisti che vedranno, con l’arrivo del nuovo anno, l’aumento delle polizze assicurative. Si può rinunciare al parrucchiere, a una cena fuori o a una vacanza, ma l’Rc auto rimane uno dei costi obbligatori che ogni proprietario di una vettura non può esimersi dal sostenere. E il 2023 si apre con un’amara scoperta per 62.500 automobilisti emiliano-romagnoli. Secondo l’osservatorio di Facile.it tanti sono gli assicurati che, a causa di un incidente con colpa dichiarato lo scorso anno, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, con un aumento del costo del premio Rc auto. Ma le notizie negative non finiscono qui. L’aumento delle assicurazioni va infatti a colpire anche gli automobilisti più virtuosi, e cioè quelli che molto di rado (o addirittura mai) sono stati coinvolti in un incidente stradale. Negli ultimi dodici mesi, infatti, le tariffe delle polizze auto sono tornate a crescere per tutti. A dicembre 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Emilia-Romagna occorrevano, in media, 412,41 euro, vale a dire l’8,8% in più rispetto a dicembre 2021. In provincia di Forlì-Cesena l’aumento è stato particolarmente pesante (+10,4%) facendoci schizzare al primo posto in Romagna per gli aumenti e al terzo posto in regione. Ravenna segna invece un +8,2% e Rimini è più virtuosa con un +6,3.

Ma nonostante il rialzo stratosferico nella nostra provincia, vediamo che le tariffe medie per una Rc auto sono più basse della media regionale e nazionale. Con 398,09 euro, Forlì-Cesena è una delle tre province in regione che si colloca sotto la cifra spartiacque dei 400 euro. A farle compagnia ci sono Parma (386,19 euro) e Piacenza (395,78 euro). Vedranno invece assottigliarsi maggiormente il portafoglio i riminesi (con una tariffa media di 440,78 euro, la più alta in regione) e i ravennati (421,95 euro).

Ma da cosa dipendono i rincari? "Ad incidere sulla tendenza al rialzo - spiega un agente assicurativo di Cesena – non sono solo gli incidenti stradali. Tra le cause anche l’aumento del costo della vita e, non da poco, l’aumento dei costi di riparazione delle auto sinistrate. Ma il fattore positivo è che il costo della polizza media a Forlì-Cesena rimane al di sotto dei 400 euro". Uno dei consigli per cercare di risparmiare è quello di utilizzare i comparatori online. Occhio però, dicono gli esperti, a non guardare solo la cifra finale, perché non sempre è la scelta più conveniente. Per un reale risparmio bisogna valutare bene l’offerta e tutte le clausole o postille contrattuali, molto spesso sottovalutate dal contraente, che consentono alle compagnie assicurative di richiedere, in alcuni casi, il rimborso dei danni indennizzati.

Tra le altre curiosità che emergono dall’osservatorio di Facile.it c’è l’identikit dell’automobilista colpito dai rincari a causa di un sinistro con colpa. A peggiorare la propria classe di merito nel 2023 sarà il 2,81% del campione femminile ed il 2,31% di quello maschile. Considerando la professione dell’assicurato emerge che i pensionati sono la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (3,44%) che farà scattare gli aumenti. Seguono, a breve distanza, gli imprenditori (3,43%) e gli insegnanti (3,41%). Di contro, le più prudenti, sono le casalinghe che si confermano coloro che hanno dichiarato nel corso del 2022 meno sinistri con colpa (1,86%).