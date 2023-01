"Aumento dei canoni balneari? Non ha senso"

di Giacomo Mascellani

Per gli operatori balneari quella del 2023 dovrebbe essere l’ultima estate con il rinnovo automatico delle concessioni. Alla fine di quest’anno più di 11mila stabilimenti balneari andranno all’asta al miglior offerente e di questi 160 sono presenti sulla costa di Forlì-Cesena, dove Cesenatico con i suoi sette chilometri di lunghezza è la spiaggia più grande con 127 lidi, seguita da Gatteo a Mare, San Mauro Mare e Savignano Mare. I balneari da sempre si oppongono all’applicazione della direttiva Bolkestein alla concessioni demaniali, tuttavia adesso il tempo stringe, visto che fra meno di tre mesi, entro marzo, devono essere scritti e approvati i decreti delegati per poi procedere alle gare entro la fine dell’anno.

In campagna elettorale le forze politiche del Governo di centro destra si erano apertamente schierate con in balneari per dire no alle aste e anche il Pd con in testa Stefano Bonaccini e Andrea Corsini, è intervenuto in difesa della categoria. La posizione dell’Unione Europea e del Consiglio di Stato lasciano tuttavia pochi spazi di manovra ed oggi c’è la sensazione che l’unico partito rimasto a combattere a spada tratta per gli attuali concessionari, sia Forza Italia, con il senatore Maurizio Gasparri che ha presentato un emendamento al decreto Mille proroghe con cui chiede il rinvio di un anno delle gare. A meno di azioni clamorose, la strada pare dunque tracciata, con gli attuali concessionari che sperano di vedere riconosciuti gli investimenti fatti e quindi di godere di un vantaggio.

In questa fase di stallo, fa rumore la decisione del Governo di aumentare i canoni demaniali del 25 per cento, anche perchè la tempistica è incomprensibile. Sulla questione interviene Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico e vicepresidente nazionale di Sib Confcommercio, il più importante sindacato italiano di questa categoria: "Noi non contestiamo l’aumento del canone demaniale, anche perchè la nostra categoria non si è mai tirata indietro ad una proposta di rivedere i canoni; noi sino ad oggi abbiamo pagato i canoni che lo Stato ci chiedeva. Quello che non comprendiamo sono i tempi e i modi. A nostro avviso, infatti, i tempi sono sbagliati e non si capisce il motivo per cui adesso arrivi la notizia di un aumento".

Battistoni entra nel merito delle ’non scelte’ fatte dai precedenti Governi italiani: "Sono più di dieci anni che chiediamo di rivedere le norme in materia di demanio, per dare certezze ad un settore vitale per il turismo e l’economia nel suo complesso. In sostanza prima si doveva fare una legge e in questo contesto decidere sui canoni da applicare; invece, come spesso accade nel nostro Paese, si fanno le cose senza seguire un percorso logico. Fare un aumento dei canoni scollegato da una riforma del demanio, è una cosa priva di senso. Noi siamo un settore strategico e come tale occorrono delle tutele, come da parecchio tempo hanno già fatto altri Stati".

L’aumento del 25 per cento generalizzato appare iniquo. "Ci sono spiagge rinomate - conclude l’espondente del Sib - dove questo incremento è giusto, ma vi sono anche zone in cui il turismo non è così sviluppato e un canone più salato non è concepibile. Indubbiamente si è persa un’altra occasione per sistemare il settore".

Oltre ai 160 stabilimenti balneari, la Bolkestein nella provincia di Forlì-Cesena riguarda i cantieri navali, le colonie marine, ristoranti, locali, circoli velici e altre attività, per un totale di 250 concessioni.