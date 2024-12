Aumento della tassa di soggiorno. Gli albergatori non ci stanno

Dal 1° gennaio 2025 l’imposta di soggiorno passerà da stagionale ad annuale subendo un cospicuo aumento. Il Comune prevede di incassare un milione di euro in più, ma gli albergatori non sono affatto contenti. L’Adac con altre associazioni di categoria ha invitato l’amministrazione a riflettere, in quanto il turismo sta attraversando un momento critico, seppure i numeri parlino di un aumento di presenze: "A Cesenatico chi la fa da padrona in numero di presenze è il turismo extra-alberghiero. Inoltre il nostro turismo è fatto dalle famiglie, che dovranno spendere di più, per due persone da un minimo di 4,2 a 14 euro. Noi abbiamo chiesto di investire il milione di introito in più per l’organizzazione di eventi in bassa stagione, incrementare gli eventi culturali specialmente nei periodi da settembre a maggio. E’ importante anche pianificare la promozione turistica, sia sugli eventi che sul brand ’Cesenatico’, con largo anticipo, per permettere a tutti gli operatori turistici di diffonderli il più possibile attraverso i propri portali e le proprie pagine social. Inoltre noi chiediamo da anni di incrementare i servizi di trasporto che garantiscano ai turisti lo spostamento da Villamarina a Zadina e ritorno e di avere maggior attenzione per l’arredo urbano, il verde pubblico e per le manutenzioni varie, perché una città curata fa la differenza. Infine abbiamo espresso il parere di investire risorse nella promozione turistica relativa al mercato estero, anche se occupa una piccola percentuale nelle statistiche di presenze della nostra destinazione".

Nella foto: Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi.