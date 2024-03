Aumento ritenuta sui bonifici, liquidità a rischio per le imprese

L’aumento della ritenuta su bonifici per lavori di ristrutturazione edilizia provoca un’emergenza liquidità per le imprese del settore edile. A lanciare l’allarme è Cna Forlì-Cesena dopo l’aumento della ritenuta sui bonifici, portata dall’8% all’11%, come stabilito nella Legge di Bilancio 2024 riguardante i bonifici parlanti legati al pagamento di corrispettivi che beneficiano di detrazioni fiscali. Cna evidenzia in una nota di essersi subito attivata nel sollecitare il Governo a rivedere la misura, visto il notevole impatto su settori già in difficoltà. Inoltre, per le imprese edili e di impianti, la discrepanza tra ricavi e reddito può essere significativa.

"Sebbene i bonus fiscali, per lavori in edilizia, siano stati un’importante leva per consentire a famiglie e imprese di migliorare il patrimonio immobiliare - commenta Pietro Renda, presidente di CNa installazione e Impianti Forlì-Cesena - oggi assistiamo a una costante demonizzazione degli effetti positivi, senza tenere conto dei vantaggi legati al mantenimento conservativo degli immobili e al conseguente risparmio energetico". "Sulle montagne russe – prosegue Renda – ci sono imprese artigiane che, pur dimostrando grande capacità di adattamento, non possono affidarsi a misure strutturali per garantire una stabilità organizzativa nel lungo termine. Dall’interruzione del superbonus, alla limitazione della cessione del credito e dello sconto in fattura, fino all’aumento del 3% della ritenuta sui bonifici: sono cambiamenti destabilizzanti che impattano negativamente sulla liquidità".

Per le imprese del settore degli impianti con punteggio Isa di affidabilità superiore a 8 (su scala da 1 a 10), emerge che per ogni 100€ di ricavi, le imprese individuali generano circa 30€ di reddito, mentre le società di capitali producono poco più di 11€ di reddito per gli stessi ricavi. In altre parole, l’11% di ritenuta equivale a chiedere alle imprese individuali di anticipare una tassazione di oltre il 37% del reddito e alle società di capitali oltre il 98% del reddito. Per recuperare completamente l’importo delle imposte anticipate con la ritenuta, le imprese devono attendere da un minimo di 283 giorni a un massimo di 647 giorni, quasi 2 anni. È quindi comprensibile la forte preoccupazione delle aziende del settore per i problemi di cassa derivanti dall’aumento della ritenuta.