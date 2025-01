Aurora Campedelli cura l’acconciatura dei protagonisti di ‘X Factor’

Aurora Campedelli, 24 anni, di Savignano sul Rubicone, fa la parrucchiera da 5 anni e lavora da Renzo Staff a Santarcangelo di Romagna. Renzo Staff è un punto di riferimento per la bellezza a Santarcangelo di Romagna; è Official Hair Stylist insieme a Wella Professionals di X Factor – show Sky Original prodotto da Fremantle, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now. Aurora Campedelli è salita alla ribalta per avere pettinato e fatto le varie acconciature ai partecipanti, uomini e donne, a X Factor. Dice Aurora Campedelli: "Partecipare a questa edizione di X Factor è stata un’esperienza straordinaria. Ho avuto l’opportunità di vivere da vicino il fermento creativo e la passione che permeano il mondo della musica. Le ispirazioni che mi arrivano dai backstage si trasformano poi in idee nuove, che mi permettono di offrire alle clienti del salone esperienze uniche, valorizzando ogni giorno la loro bellezza". Il team coeso di Wella Professionals avrà lo scopo di esaltare l’autenticità e le peculiarità di ciascun concorrente di questa edizione di X Factor 2024, che permetterà loro di affermare la propria cifra stilistica sia attraverso le loro performance, sia con le loro chiome. Renzo Staff si distingue per l’impegno, la qualità e la preparazione del suo team creativo, sempre al passo con le ultime tendenze grazie a programmi di formazione innovativi.

Ermanno Pasolini