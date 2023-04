Autismo, l’orologio di palazzo Albornoz oggi si tinge di blu

Oggi in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo, istituita nel 2007 dall’ONU per accendere simbolicamente i riflettori sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie, l’orologio del palazzo comunale di Cesena si illuminerà di blu. Così come tanti altri monumenti del mondo, la facciata di palazzo Albornoz sarà illuminata fino alla serata del colore che rappresenta lo spettro autistico. Su questo fronte a Cesena è attiva l’Associazione ‘Voce all’Autismo ODV’ che è al fianco di 40 famiglie in provincia.