Autismo, occhi puntati sui ‘siblings’. "Prevenire l’insorgere di problemi"

Cesena, 1 aprile 2023 – Domani si celebra la giornata della consapevolezza sull’autismo, istituita dall’Onu nel 2007 per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con lo spettro autistico, il cui numero è in continua crescita nel mondo e, in Italia, secondo l’Osservatorio Nazionale, un bambino su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenta tale disturbo; a sollecitare interventi più efficaci a sostegno di una problematica che investe tutto il nucleo familiare sono in particolare le famiglie stesse.

A Cesena è attiva da anni "Voce all’autismo", associazione presieduta da Silvia Casali, che rappresenta un importante punto di riferimento per gli iscritti, e che in occasione della celebrazione attuale punta l’attenzione dell’opinione pubblica verso i siblings, ovvero i fratelli di bambini autistici. "Con la nascita di un figlio disabile – racconta Casali -, tutta la quotidianità della famiglia viene destabilizzata e ristrutturata sulla base dei bisogni e delle esigenze del nuovo arrivato. Di conseguenza, se in casa c’è un fratello normodotato questi subisce, spesso in silenzio, tutti i cambiamenti familiari e sperimenta di frequente un vissuto di solitudine, di isolamento e di invisibilità. I siblings imparano a non dare fastidio, diventano attenti, sensibili alle difficoltà del fratello perché non vogliono caricare ulteriormente i genitori di altri problemi".

Con l’associazione Voce all’autismo collabora la psicologa, psicoterapeuta Annalisa Mazzotti che spiega: "Questo vissuto di esclusione porta però talvolta i siblings a provare anche rabbia verso il fratello vulnerabile che è oggetto di tutte le premure da parte dei genitori e al contempo il senso di colpa per provare queste emozioni ambivalenti e per essere il figlio sano. Di frequente sperimentano in pubblico il senso di vergogna o imbarazzo quando il fratello vulnerabile manifesta comportamenti inappropriati. Infine provano una forte preoccupazione per il futuro, perché vengono implicitamente caricati dell’aspettativa di doversi occupare un giorno, dopo i genitori, del fratello vulnerabile".

"Alla luce di tutto questo – prosegue la psicologa -, risulta fondamentale che tutta la rete sociale, comprese scuole e associazioni, riconoscano, comprendano e accolgano i vissuti emotivi dei siblings per evitare in loro l’insorgere di futuri problemi comportamentali. Come psicoterapeuta familiare, presto la mia attenzione clinica e il mio interesse verso questa importante tematica; raccolgo esperienze di vita di genitori e famiglie che vivono la condizione di un figlio sibling, molti genitori esprimono l’esigenza di poter comunicare i loro vissuti per essere sostenuti e poter comprendere come intervenire in maniera adeguata nelle dinamiche tra fratelli e poter divenire sempre più consapevoli di tale realtà". Per diverso tempo il ruolo dei fratelli non è stato oggetto di studi da parte della letteratura scientifica, soltanto negli ultimi anni il tema ha iniziato a interessare la ricerca clinica perché i siblings sono co- protagonisti della vita del fratello con bisogni speciali, svolgono alla pari dei genitori il ruolo di caregiver, e quindi devono essere inclusi nel percorso di assistenza e di sostegno nel corso di tutta la vita.