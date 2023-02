Auto a fuoco, strada chiusa

Una spessa coltre di fumo che usciva dalla rampa di accesso ai garage interrati di un condominio, legata a un incendio che ha coinvolto un’automobile, ieri mattina ha causato preoccupazione e disagi al traffico nel cuore di Cesena. Erano circa le 11.15 quando i vigli del fuoco hanno risposto a una richiesta di aiuto che proveniva da via Rasi Spinelli, in seguito a un incendio di cui non era facile intuire l’entità, visto che le fiamme erano divampate sotto il livello stradale. Sul posto sono corse quattro squadre provenienti dal distaccamento di Cesena e dalla sede centrale di Forlì: grazie all’utilizzo delle termocamere che consentono anche la visione attraverso il fumo, è stato possibile individuare il luogo esatto dell’incendio, che aveva coinvolto due garage e una vettura, andata distrutta. Per quanto riguarda le cause, gli accertamenti sono ancora in corso. Durante la fase più critica dell’intervento la strada è stata chiusa al traffico. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e l’intervento degli uomini del 115 ha consentito di far disperdere i fumi e ripristinare le condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e la polizia di Stato.