Auto cappotta sulla E45: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite per un incidente avvenuto ieri pomeriggio sull’E45. Due i veicoli coinvolti in uno scontro in seguito al quale una macchina è finita cappottata nella sede stradale. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale di Bagno di Romagna intervenuta sul posto, il conducente di un’autovettura avrebbe perso il controllo della sua automobile finendo per scontrarsi con un’altra macchina. Tre le persone rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18. Sul posto anche l’ambulanza del 118 che ha trasferito i tre feriti al Bufalini per le cure del caso. Lo scontro tra le due auto è avvenuto al km 226 all’altezza di Cesena Nord in direzione Ravenna. La strada è stata chiusa dopo l’impatto per consentire le operazioni di soccorso e il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria a Cesena Secante con rientro a Cesena Nord.