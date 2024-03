Auto danneggiate dalle pietre cadute sulla provinciale 138

Lunedì sono improvvisamente precipitate sulla carreggiata della strada provinciale SP138 Savio, in località Macchietta, situata fra Bagno di Romagna e San Piero, alcune pietre, che hanno causato danni alle auto in transito. Le pietre sono cadute dalla ripida scarpata a monte della strada, in un punto distante un centinaio di metri dalla frana verificatasi l’anno scorso. Vittime delle pietre quattro macchine a cui si sono sfondate le gomme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.