"Auto del sindaco rimossa: i vigili hanno fatto solo il loro dovere"

Il Movimento 5 Stelle di Cesena interviene sulla vicenda – rivelata dal Resto del Carlino nei giorni scorsi – dei quattro vigili urbani richiamati con una lettera dal comandate della polizia locale per non aver riconosciuto la Jeep Compass di proprietà del Comune di Cesena, in uso a sindaco e assessori, parcheggiata nell’area del mercato di viale Mazzoni e quindi averla fatta rimuovere.

"E’ un caso di cui non andare fieri certamente" attacca il M5S in una nota. Il movimento ritiene "che i quattro Agenti di PL non abbiano fatto altro che assolvere diligentemente ai propri doveri d’Ufficio, come recita testualmente l’Ordinanza valida all’epoca dei fatti emessa per la regolamentazione della circolazione e sosta durante il mercato ambulante, ordinanza che dispone che si possa derogare alla rimozione dei mezzi in divieto di sosta solo nel caso di veicoli degli operatori ambulanti. Per cui ogni altra deroga per contrassegni di qualsiasi tipo è una strampalata bufala, tanto più se si vanno a cercare ‘cavilli’ burocratici e formali tipo quelli addotti per incolpare gli agenti di comportamento scorretto, quasi a rinforzare il concetto che siamo tutti uguali ma ci sono soggetti più uguali degli altri.

Dovevano ripulire il parabrezza dalla rugiada? Dovevano chiamare il Comandante per la rimozione di un’auto? Dovevano sapere che l’auto era del Sindaco?".

"Questi sono gli appunti fatti dal comandante agli agenti, che invece forti della consapevolezza delle loro mansioni, hanno rimosso l’auto come crediamo facciano sempre in questi casi".

"Molto forte è il nostro disappunto nei confronti di coloro che in maniera scorretta, hanno postogli Agenti al centro dell’attenzione pubblica facendo diventare il loro ineccepibile operato oggetto di controversia, ricordandoci un po’ la celebre pellicola “il vigile” 1960 con A.Sordi. Non vogliamo neanche pensare che ci possa essere un richiamo formale ai 4 agenti da parte del Comandante del Corpo di Polizia Locale perché sarebbe veramente un danno di immagine gravissimo per tutta la PL. E’ poi tardi per il sindaco, visto che sull’argomento ha dimostrato di muoversi come un elefante in vetreria, ma sarebbe bel segnale da parte sua evidenziare che gli agenti hanno fatto il loro dovere, magari scusandosi della disattenzione che può sempre capitare a sindaci e presidenti compresi".