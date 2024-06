Auto e moto d’epoca conquistano i turisti

Il primo grande appuntamento dell’estate di Gatteo Mare, nonostante qualche scroscio di pioggia, ha portato più di duemila persone sul lungomare Giulio Cesare per ammirare auto e moto d’epoca della 23a esposizione. E’ stata organizzata dal Gatteo Mare Summer Village in collaborazione con l’"AssociazioneGiulioCesare". Il tutto con il patrocinio del comune di Gatteo e il contributo del Credito Cooperativo Romagnolo. Dice Aldo Cucchi presidente dell’Auto Moto Club Dario Ambrosini Città di Cesena: "Siamo riusciti a portare oltre 60 auto e moto d’epoca. Le abbiamo parcheggiate a spina di pesce per tutto il viale Giulio Cesare, fra la curiosità dei turisti e anche di tanti abitanti dell’entroterra con in primis i bambini. Le auto vanno dagli anni ’60 agli anni ’80, mentre una delle moto molto ammirata è stata una Bsa Sydecar del 1932 proveniente da Milano con la gente stupita. Gli albergatori di Gatteo Mare ci hanno chiesto di collaborare e noi lo facciamo sempre volentieri e gratuitamente come gratis vengono tutti i proprietari delle auto e moto storiche a mettere in mostra le loro preziosità. Il nostro Moto Club conta 350 soci, fra auto e moto, per la maggior parte storiche e comunque immatricolate da più di trent’anni. Le auto sono rimaste parcheggiate fino alle 23.30 sul lungomare Giulio Cesare a Gatteo Mare e i più entusiasti sono stati i bambini, che, dopo averlo chiesto ai proprietari, si sono fatti fotografare al volante delle auto e sulle moto. Molto ammirate le Alfa, Mercedes, Lancia e Bmw, ma anche le mitiche Fiat 500, che hanno segnato gli anni ‘60-‘70. Torneremo con altre esposizioni in settembre". Soddisfatti gli organizzatori. Ha detto Sandro Teverini presidente della "AssociazioneGiulioCesare": "La stagione turistica quest’anno è iniziata bene. Siamo felicissimi di avere iniziato alla grande con l’esposizione di auto e moto d’epoca e soprattutto di potere tornare a riproporre le manifestazioni che contraddistinguono l’estate del lungomare Giulio Cesare. Speriamo ora che la situazione migliori ancora e che la bella stagione con tanto caldo ci accompagni fino a settembre".

Ermanno Pasolini