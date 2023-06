Auto e moto d’epoca in mostra sul lungomare

di Ermanno Pasolini

Il primo grande appuntamento di Gatteo Mare dell’estate 2023 di domenica scorsa, dalle 16 in poi ha portato più di tremila persone in sicurezza, sul lungomare Giulio Cesare per ammirare auto e moto d’epoca della 21ª esposizione. E’ stata organizzata dal Gatteo Mare Summer Village con l’’AssociazioneGiulioCesare’, albergatori e commercianti che hanno attività sullo stesso lungomare. Il tutto con il patrocinio del Comune e il contributo del Credito Cooperativo Romagnolo. Le auto arrivate per lo storico raduno, sono state collocate sul lungomare.

Dice Aldo Cucchi presidente dell’Auto Moto Club Dario Ambrosini Città di Cesena: "Siamo riusciti a portare 80 auto e moto d’epoca battendo ogni record dei raduni effettuati negli anni passati. Le abbiamo parcheggiate a spina di pesce per tutto il viale Giulio Cesare fino a piazza Romagna Mia, fra la curiosità dei turisti e anche di tanti abitanti, in primis i bambini. Le auto vanno dagli anni ’60 agli anni ’80, mentre le moto risalgono agli anni ’50 fino ai ’70. Gli albergatori di Gatteo Mare ci hanno chiesto di collaborare e noi lo facciamo sempre volentieri e gratuitamente come gratis vengono tutti i proprietari delle auto e moto storiche a mettere in mostra le loro preziosità. Il nostro Moto Club conta 400 soci, fra auto e moto, per la maggior parte storiche e comunque immatricolate da più di trent’anni. Le auto prima hanno fatto un giro turistico fino a Cesenatico in uno spettacolo eccezionale molto pubblico. Poi sono rimaste parcheggiate fino alle 23.30 sul lungomare Giulio Cesare e i più entusiasti sono stati i bambini, che, dopo averlo chiesto ai proprietari, si sono fatti fotografare al volante delle auto e sulle moto. Molto ammirate le Alfa, Mercedes, Lancia, ma anche le mitiche Fiat 500, che hanno segnato gli anni ‘60-‘70. Torneremo con altre esposizioni in settembre".

Il moto club cesenate ha poi premiato una Lancia Appia targata Ravenna, una MG di Perugia, una Mercedes di Cesena, una Moto Guzzi Galletto del 1959 di 191 cc e una Lancia Hf Montecarlo di Forlì. Soddisfatti gli organizzatori. Ha detto Sandro Teverini presidente dell’AssociazioneGiulioCesare, uno dei titolari dell’Hotel Delfino: "La stagione turistica è iniziata bene con una impennata con il nuovo festival ’Sanliscio’ e molti alberghi hanno già il tutto esaurito fino a settembre. Siamo felicissimi di avere iniziato alla grande con l’esposizione di auto e moto d’epoca e soprattutto di potere tornare a riproporre le manifestazioni che contraddistinguono l’estate del lungomare Giulio Cesare. Speriamo che la situazione migliori ancora e che la bella stagione ci accompagni fino a settembre".