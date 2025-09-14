Auto elettriche, Cesena appiedata: "Discriminati i concessionari"

Cesena esclusa dagli incentivi per le auto elettriche. Forlì, Rimini e Ravenna invece li hanno ottenuti. "Perché questa discriminazione?" si chiede Confcommercio cesenate che si è immediatamente attivata a tutela di cittadini e concessionarie.

"Il Decreto Ministeriale sugli ecoincentivi statali ha stanziato risorse pari a 597.320.000 euro, destinate esclusivamente all’acquisto di veicoli ad alimentazione elettrica - premette il presidente Augusto Patrignani - possono beneficiare del contributo le persone fisiche che: rottamino un veicolo fino a Euro 5, intestato da almeno 12 mesi; siano residenti in una delle 83 aree urbane funzionali, corrispondenti a 1.891 comuni individuati dall’Istat. Tra le aree individuate figurano Forlì, Ravenna e Rimini con i rispettivi comuni satelliti, ma non è incluso il comprensorio cesenate - aggiunge Patrignani -. Questo comporta che i cittadini di Cesena e dei comuni limitrofi non possano accedere ai contributi, subendo così uno svantaggio economico e ambientale. Tale esclusione rischia inoltre di rallentare il rinnovo del parco auto verso soluzioni più sostenibili, in contrasto con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni e di miglioramento della qualità dell’aria".

"Non si comprendono i motivi della mancata inclusione – mette in luce il presidente Confcommercio - considerando che Cesena conta oltre 50mila abitanti, superando il requisito minimo demografico previsto; il territorio è interessato da intensi flussi di pendolarismo, grazie alla presenza di assi viari primari come la E45 e la via Emilia, per motivi di lavoro, studio e servizi; il comprensorio cesenate riveste un ruolo centrale nell’economia e nella mobilità dell’intera Romagna".

Confcommercio cesenate ha scritto al direttore dell’Unione regionale di Confcommercio, ai parlamentari locali, al sindaco e agli assessori di riferimento chiedendo di farsi portavoce dell’istanza della associazione di categoria, a tutela delle concessionarie auto che rappresentiamo. "Chiediamo un riesame dei criteri adottati e che il comprensorio di Cesena venga riconosciuto come area urbana funzionale – conclude Patrignani – per cittadini del nostro territorio di accedere agli ecoincentivi senza creare uno svantaggio ai concessionari d’auto".