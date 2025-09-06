Auto fuori controllo si ribalta sulla pista ciclabile. Cinque feriti e una decina di vetture danneggiate

Pauroso incidente stradale, ieri mattina attorno alle 11 in via Saffi, a Cesenatico. Un automobilista ha perso il controllo della sua vettura, probabilmente a causa di un malore. L’auto si è ribaltata sulla pista ciclabile, coinvolgendo nello scontro altre macchine in sosta, una moto e alcuni turisti in bicicletta. Almeno dieci le vetture parcheggiate danneggiate e sull’asfalto sono finite diverse biciclette e i relativi conducenti. L’allarme è scattato subito, impressionante la scena che si sono trovati davanti i molti cittadini accorsi sul luogo. Per alcuni istanti si è temuto il peggio, ma fortunatamente le conseguenze per le persone coinvolte sono state meno gravi del previsto. Il bilancio: cinque feriti, due in codice giallo e tre in codice verde. Tutti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena.