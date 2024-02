Auto in fiamme sull’E45 Corsia chiusa al traffico per mezz’ora Un'auto in fiamme sull'E45 ha causato disagi alla circolazione per meno di mezz'ora. La Citroen C3 ha preso fuoco a causa di un'avaria al motore, ma le persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo. La polizia stradale ha chiuso temporaneamente una corsia di marcia e i vigili del fuoco hanno spento le fiamme.