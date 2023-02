Auto in manovra investe 30enne sul monopattino e fugge

Guidava il monopattino sulla pista ciclabile in viale Bovio, in direzione Rimini, quando è stato investito da un’automobile di colore blu che non si è fermata a soccorrerlo. L’incidente, in cui è rimasto ferito un trentenne, è successo ieri alle 13. "La macchina stava facendo manovra e stava uscendo da un’abitazione lungo la strada – ha spiegato il ragazzo di 30 anni, uno straniero residente a Cesena – alla guida c’era una donna. Impossibile che non si sia accorta di avermi colpito".

Sul posto si sono precipitati un’ambulanza del 118 e i carabinieri. Il 30enne è stato immediatamente portato in ospedale per le cure del caso, con il ginocchio e la caviglia doloranti.

"Stavo andando al lavoro in monopattino – ha spiegato il trentenne – quando un’auto improvvisamente mi ha urtato nella gamba, facendomi così perdere l’equlibrio. Sono caduto a terra e mi sono fatto male. Ma l’automobilista si è allontanata senza fermarsi per soccorrrermi o chiedere aiuto. Per fortuna un passante mi ha visto dolorante a terra e ha chiamato i soccorsi".

Secondo la testimonianza del giovane – che fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi nella caduta sull’asfalto – è impossibilie che la donna al volante dell’automobile che lo ha urtato non sia accorta di quanto accaduto. Il trentenne ha fornito una sommaria descrizione della vettura alle forze dell’ordine. Potrebbe trattarsi di una persona residente nella zona o che aveva parcheggiato nei pressi dell’abitazione di un conoscente. Non dovrebbe dunque essere difficile individuarla.

a.s.