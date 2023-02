Auto in sosta vietata col cartello ‘Non pago’

È ferma da un mese in sosta vietata in viale Oberdan a Cesena con una multa bella evidente sul parabrezza. Ma nonostante il proprietario (sempre che un proprietario ci sia) non abbia spostato la macchina e non si sia curato della multa, da qualche giorno è comparso il cartello ‘Io non pago’ di fianco a quella sanzione della polizia locale di Cesena.

Un’ironia che non è sfuggita ai residenti di viale Oberdan che sostengono anche di essersi rivolti alle autorità per far spostare la vettura di colore rosso a cui nessuno sembra interessato. Secondo quanto riportano i residenti l’autovettura non potrebbe essere spostata perché priva di assicurazione. In ogni caso per la polizia locale sarebbe facile risalire al proprietario attraverso la targa e chiedergli conto, almeno in via informale, del comportamento. A meno che non si intenda continuare a riempire il parabrezza di contravvenzioni per sosta vietata. Ignorando l’esplicita dichiarazione (del proprietario o di un buontempone): ‘Io non pago’.