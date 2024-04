Auto Inaugurata la nuova sede Suzuki di Cesena

È stata inaugurata la nuova sede Suzuki a Cesena, in via Romea. Un pomeriggio piacevole con tanta gente, musica, aperitivi e nuove proposte per muoversi in libertà con Suzuki. L’apertura cesenate chiude il cerchio iniziato a Forlì e continuato a Ravenna, e si aggiunge agli store Ford. In tutte le città i clienti possono contare sui centri di assistenza dotati delle più moderne attrezzature e di elevate competenze tecniche delle persone che ci lavorano. "Negli ultimi 24 mesi - dice Mauro Ferri, amministratore unico delle società del gruppo Ferri - siamo passati da tre a sette sedi con circa 120 collaboratori". Per il gruppo Ferri l’apertura dei centri Suzuki è un importantissimo traguardo che consolida la presenza nel tessuto economico romagnolo. Dopo oltre sessant’anni di attività monomarca, negli ultimi anni l’azienda ha ampliato la propria offerta non solo come venditore ufficiale di Ford e Suzuki, ma anche con il servizio di noleggio a breve termine Nulez, e con l’apertura di PartPlus di Cesena, uno dei 24 centri di distribuzione dei ricambi lanciati in Italia da Ford. La vendita e l’assistenza dei veicoli commerciali e dei veicoli usati completano la gamma del gruppo Ferri.