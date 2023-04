Auto incastrata sotto il camion: due feriti

E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi in A14, tra il casello di Cesena Nord e Forlì ieri pomeriggio alle 16.30. Per cause in corso di accertamento, un’automobile guidata da un 33enne di origini campane ha tamponato un autocarro che la precedeva. L’incidente si è verificato al km 87, dopo l’area di servizio di Bevano. L’auto nello scontro, avvenuto in seconda corsia, è rimasta incastrata sotto il camion che per fortuna è riuscito a fermarsi in emergenza. Feriti sia il conducente della macchina che la persona trasportata, un 42enne campano. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena, nessuno dei due in pericolo di vita. Illeso il camionista. Sul posto sono intervenute due pattuglie della sottosezione autostradale della polizia stradale di Forlì e l’ambulanza del 118. Il traffico ha subito rallentamenti per quasi due ore per consentire la rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza dell’autostrada, riaperta completamente alle 18.15.