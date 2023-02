Auto, moto, kart e bici d’epoca La passione diventa business

Due giornate dedicate agli appassionati di auto, moto e cicli d’epoca, e più in generale di modernariato, alla Fiera di Cesena. E’ la 51ª edizione della Mostra Scambio Automotociclo d’Epoca, l’importante e attesa manifestazione organizzata dal Museo Nazionale del Motociclo di Rimini. Nei padiglioni di Pievesestina, selezionati per la funzionalità e l’agevole accessibilità, si danno appuntamento professionisti, hobbisti, collezionisti e appassionati di auto, moto, kart e cicli d’epoca, ricambi, riviste specializzate, foto, poster, abbigliamento e modellismo. Ieri nella prima giornata c’è stato un buon afflusso di appassionati e curiosi, oggi seconda giornata con apertura dalle 8.30 alle 16.30; l’ingresso costa 10 euro per gli adulti, gratuito fino ai 12 anni.

Gran parte degli stand sono dedicati al commercio e allo scambio di auto, moto, bici, ricambio e oggettistica. Particolarmente gettonati i ‘cinquantini’ degli anni Settanta, sia quelli da velocità e da cross che da città come il Ciao Piaggio. Molto ricercati i manuali di uso e manutenzione di auto e moto storiche. Fanno eccezione i sodalizi cittadini che hanno un’impronta maggiormente culturale ed espongono esemplari rari a due e quattro ruote come il Moto Club Paolo Tordi in collaborazione con il Moto Guzzi Club Cesena, l’Auto-Moto Club Città di Cesena, Il CHC Collectors Historic Carclub e il gruppo ‘Chi burdel di tratur’ che hanno portato in fiera alcuni trattori agricoli.

Paolo Morelli