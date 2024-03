Auto rubata ritrovata a Cervia: "Abbandonata vicino alla pineta"

È stata ritrovata a Cervia la Renault Megan Station Wagon che era stata rubata dodici giorni fa in viale Trento, nel centro di Cesenatico. Lo ha comunicato sul suo profilo social la proprietaria. La stessa donna aveva denunciato il furto avvenuto nella tarda serata del 3 marzo, messo a segno da tre uomini, che sono stati ripresi da alcune telecamere installate lungo la strada che collega viale Trento con viale Roma. Trattandosi di una Renault di nove anni, subito è sorto il dubbio che si trattasse del classico furto d’auto per compiere un altro reato in un altro Comune. In effetti i ladri l’hanno tenuta nascosta, l’hanno svuotata di seggiolini ed altri oggetti e poi utilizzata per tentare un furto in un negozio di abbigliamento a Milano Marittima. È accaduto nella serata di venerdì scorso, ma i ladri sono stati disturbati e sono scappati e hanno raggiunto la pineta.

La proprietaria racconta i particolari del rinvenimento: "Hanno aperto la macchina e attraverso un computer si sono collegati alla centralina togliendomi la possibilità di utilizzare quindi le chiavi. Inoltre hanno verniciato i fanali e gli stop, hanno svuotato tutto ciò che avevo dentro in pineta dopo aver aperto una sbarra e hanno spruzzato all’interno un prodotto che non consente di rilevare le impronte".

"Il mio compagno e io siamo andati a raccogliere tutti i nostri oggetti dispersi in pineta non più utilizzabili per non lasciare inquinato il territorio – aggiunge –. Voglio ringraziare i cittadini e coloro che hanno segnalato la presenza della mia auto nella zona dello stadio di Cervia. In questo caso i social e le condivisioni sono stati molto utili".

g.m.