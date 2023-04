Auto rubata ritrovata in via Dismano

Un’auto rubata a 200 chilometri di distanza da Cesena, in provincia di Mantova, e poi parcheggiata per alcune settimane di fila in via Dismano. Il sospetto che quel veicolo, ‘abbandonato’ da chissà chi lungo la via, nascondesse qualcosa di losco è venuto agli aderenti del gruppo del Controllo di vicinato, la rete di controllo coordinata dagli agenti della polizia locale. Dopo essersi accertati che il veicolo non apparteneva a nessuno dei residenti e aver atteso per qualche giorno il legittimo proprietario, gli aderenti al gruppo del Controllo di vicinato, tramite il loro coordinatore, hanno segnalato il veicolo sospetto al comando della polizia locale di Cesena. L’auto era parcheggiata da settimane in prossimità del civico 5533 in via Dismano, ma nessuno, nella zona, sembrava esserne il proprietario. A seguito degli accertamenti è stato confermato che il mezzo, un’Opel corsa di colore grigio, è stato oggetto di furto lo scorso 1° aprile a Roncoferraro, in provincia di Mantova. "Grazie a questo progetto – commenta l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini – le cittadine e i cittadini hanno maturato una consapevolezza maggiore dell’ambiente in cui vivono, imparando ad averne cura e ad osservare con scrupolo e attenzione ciò che avviene in prossimità della propria abitazione. La segnalazione infatti è sorta perché l’auto non solo era parcheggiata da alcuni giorni, ma nessuno tra gli abitanti della via, prima di quel momento, aveva mai visto quell’Opel corsa grigia. Grazie alle operazioni di verifica, alla cooperazione tra i residenti, e a una indagine veloce ed efficace avviata dai nostri agenti, l’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario".

a.s.