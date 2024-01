Cesena, auto salvata dopo l’alluvione: "Sommersa dal fango, un meccanico di Rovigo l’ha fatta rinascere"

Cesena, 27 gennaio 2024 – Ci sono storie di solidarietà e di aiuti donati in cambio di nulla che commuovono. È il caso di un meccanico partito da Rovigo per venire in Romagna a riparare l’auto sommersa dall’acqua di Fabiana Manzoni, quella mamma che, durante l’alluvione si è distinta a Cesena per aver messo il cuore davanti a tutto e per aver trovato la forza di proteggere suo figlio quando ha capito che da sola non lo avrebbe salvato. Le immagini del salvataggio del piccolo Valentino, aiutato da un ragazzo che ha sentito mamma Fabiana gridare aiuto a squarciagola mentre nuotava col piccolo aggrappato al collo, sono diventate un video virale in rete e nelle tv. Quasi l’emblema del dramma dell’alluvione a Cesena.

Fabiana Manzoni con il figlio e il marito davanti all’auto. A fianco: la vettura dopo il recupero dal fango

Nei giorni dopo l’alluvione, quando migliaia di persone si sono rimboccate le maniche e sono arrivate da tutta Italia per dare una mano, anche Gianluca Previato, meccanico di Rovigo, ha deciso di mettere a disposizione le sue capacità ed è venuto in Romagna per aiutare. Cominciando proprio dall’auto di Fabiana, la cui storia si è diffusa da Nord a Sud Italia. "Un altro angelo che è venuto in nostro soccorso – racconta Fabiana Manzoni – Gianluca ha saputo che la nostra macchina era stata gravemente danneggiata dall’alluvione e ci ha contattato per aiutarci ad aggiustarla. L’auto era completamente sommersa dal fango e il motore non funzionava più. L’abbiamo ripulita ed è stata una gioia vedere che, dopo tanto lavoro, Gianluca è riuscito a rimetterla in moto". Ora Fabiana, il compagno Roberto, e il piccolo Valentino di 4 anni sono tornati ad abitare nella casa in via Ex Tiro a Segno al pian terreno che il giorno dell’alluvione è stata invasa dall’acqua costringendo la famiglia a uscire in quella strada che era diventata un fiume. È stato il cuoco serbo Dorde Panic a prendere e portare in salvo il piccolo Valentino quel giorno. "Siamo felici di essere tornati nella nostra casa – dice Fabiana – Era rimasto ben poco, si era salvata solo parte della cucina e il bagno. Ancora non abbiamo le porte e di sotto non abbiamo toccato nulla, ma siamo nel nostro nido".