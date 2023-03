Auto si ribalta dopo lo scontro frontale

Un incidente stradale dalla dinamica e dalla forma quasi spettacolare ha tenuto parecchie persone con il fiato sospeso. È accaduto ieri attorno a mezzogiorno in via Pisciatello, vicino al cavalcavia che collega la zona con la Statale Adriatica, dove due auto di marca Renault si sono scontrate frontalmente.

Stando alle prime ricostruzioni una Renault Zoe con a bordo tre giovani provenienti dalla provincia di Ferrara, guidata da un 20enne nativo di Torino, stava viaggiando in direzione mare e, per cause ancora da valutare e da accertare, l’auto elettrica ad un certo punto ha invaso la corsia opposta, dove stava transitando una donna di 46 anni nativa di Milano ma residente a Cesena, al volante di una seconda Renault. Lo scontro è stato molto violento e forse, anche per il tentativo della donna di evitare l’impatto ponendosi ai margini della strada, nello scontro la Clio si è ribaltata. Sul posto si sono precipitate due ambulanze del 118, un’automedica ed una squadra dei Vigili del fuoco di Cesena.

Questi ultimi si sono concentrati principalmente sulla donna rimasta incastrata all’interno della Renault Clio e, utilizzando un modello di attrezzatura idraulica da taglio, sono riusciti a mettere in salvo la 46enne, che è stata poi affidata al personale sanitario per le cure del caso.

Le sue condizioni erano indubbiamente critiche, ma respirava autonomamente, era vigile e cosciente. Una volta stabilizzata, la donna è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena dove è ricoverata in terapia intensiva, con gravi ferite e fratture in alcune parti del corpo.

I tre ragazzi sulla Renault Zoe non hanno riportato particolari ferite. Sul luogo dell’incidente sono giunte due pattuglie della Polizia locale, una per mettere in sicurezza l’area e l’altra per eseguire i rilievi del sinistro.

Giacomo Mascellani