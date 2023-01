Auto si ribalta e finisce sull’argine del Rubicone Salva la donna alla guida

Grande paura ieri mattina per un’auto finita in una posizione precaria sull’argine del Rubicone, in via Rubicone in direzione di Gatteo. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena. L’unica auto coinvolta, una Chevrolet Matiz condotta da una 28enne di Gatteo, ha terminato la sua corsa in posizione instabile sull’argine. I Vigili del Fuoco hanno primo provveduto a mettere in sicurezza e a stabilizzare l’auto tramite un argano meccanico anche perchè bisognava accertare prima le condizioni della donna. I sanitari di Romagna Soccorso hanno prestato i primi aiuti alla giovane e poi l’hanno trasportata al Bufalini dove non pare essere in pericolo di vita. Gli accertamenti sono stati effettuati dalla polizia locale di Gatteo.

e. p.