Cesena, auto del sindaco rimossa: contestazione per quattro vigili

Un’auto rimossa (repertorio)

Cesena, 18 gennaio 2023 - C’è fermento al comando della polizia locale. Non è stata ancora ben chiarita una vicenda del novembre scorso, quando la Jeep Compass in uso al sindaco Enzo Lattuca fu trovata dai vigili parcheggiata in viale Mazzoni e rimossa col carro attrezzi perché stavano per arrivare gli ambulanti e tutti gli spazi solitamente dedicati ai parcheggi dovevano essere liberi per l’installazione delle bancarelle. A effettuare la rimozione furono i vigili che si occupano della ‘spunta’, cioè di verificare l’arrivo di tutti gli ambulanti ai quali è stata assegnata una piazzola e della sostituzione degli assenti con gli ambulanti che non hanno la piazzola assegnata, ma si presentano sperando di trovare qualche ‘buco’ libero.

Erano le 6.30 e i vigili che hanno trovato l’auto in divieto di sosta hanno seguito la normale procedura, cioè sono risaliti al proprietario attraverso la targa e hanno verificato che la Jeep Compass era intestata a una società di leasing. Solitamente, quando si accorgono che l’auto è di un residente della zona, lo rintracciano e lo invitano a spostare l’auto anziché fare intervenire il carro attrezzi. Se avessero immaginato che la Jeep era quella del sindaco lo avrebbero contattato, ma l’intestazione a un’azienda di leasing e il fatto che il contrassegno del Comune di Cesena presente sul cruscotto non era ben visibile perché il parabrezza era coperto di rugiada, non li hanno aiutati a rendersi conto della situazione.

La portata di quel che era accaduto i quattro vigili lo hanno capito alcuni giorni dopo, quando hanno ricevuto dal comandante Andrea Piselli una comunicazione che evidenziava una serie di comportamenti scorretti: in primo luogo di non avergli comunicato direttamente l’accaduto, poi di non aver riconosciuto l’auto in uso al sindaco che spesso è parcheggiata nella zona del comando insieme ad altre vetture dell’Amministrazione comunale, quindi di aver proceduto alla rimozione anche dopo aver saputo che l’auto in questione era in uso al sindaco.

Ma la doglianza più grave del comandante riguarda il fatto che l’auto non poteva essere rimossa in quanto il sindaco è il responsabile locale della protezione civile e quindi deve sempre avere l’auto a disposizione. A preoccupare i quattro vigili in questione è anche il fatto che a conclusione di ogni paragrafo delle contestazioni il comandante richiama espressamente i termini utilizzati per la valutazione dei dipendenti della pubblica amministrazione al fine di assegnare gli incentivi economici che solitamente vengono attribuiti a tutto il personale.