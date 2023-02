Cesena, auto in sosta vietata da un mese: ‘Io non pago’

Cesena, 3 febbraio 2023 – È ferma da un mese in sosta vietata in viale Oberdan a Cesena con una multa bella evidente sul cofano. Ma nonostante il proprietario (sempre che un proprietario ci sia) non abbia spostato la macchina e non si sia curato della multa, da qualche giorno è comparso il cartello 'Io non pago' di fianco a quella sanzione della polizia locale di Cesena.

Un'ironia che non è sfuggita ai residenti di viale Oberdan che sostengono anche di essersi rivolti alle autorità per far spostare la vettura a cui nessuno sembra interessato. A dire dei residenti la macchina non potrebbe essere spostata perché priva di assicurazione. Vediamo se nei prossimi giorni la vettura rossa collezionerà altre multe.