Auto storiche, premio nazionale per il ‘CHC’

Nello scorso fine settimana a Torino si sono svolte le premiazioni dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano) per le manifestazioni che si sono distinte in ambito nazionale nell’arco dell’anno 2022.

Il CHC (Collectors Historic Carclub) di Cesena, sodalizio che conta circa 500 soci, è stato premiato con un encomio per ‘Autogirovagando nel Passato‘, manifestazione riservata ad automobili costruite prima del 1930 che ha avuto come base Cesenatico, e per la manifestazione di regolarità riservata ai giovani ‘DAI DE GAS’. Nella foto in alto la presidente del Chc Emanuela Pagliarani viene premiata dal presidente Asi Albero Scuro.

Nella mattinata di domenica, al Lingotto, si sono svolte gare di regolarità con cronometro manuale e l’equipaggio formato dai cesenati Matteo Ruffilli e Serena Morico del CHC (foto sotto) è salita sul podio aggiudicandosi il 3° posto.