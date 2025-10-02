Auto, tornano i divieti antismog. Limiti anche per stufe e caminetti

Fino al 31 marzo 2026 tornano in vigore in Emilia-Romagna, compreso il territorio comunale di Cesena, le limitazioni al traffico per i mezzi più inquinanti. Come previsto dal Piano Aria Integrato Regione Emilia Romagna 2030, dal lunedì al venerdì (8.30-18.30) non potranno circolare i veicoli diesel fino a Euro 4, benzina fino a Euro 2, metano-benzina e Gpl-benzina fino a Euro 2, ciclomotori e motocicli fino a Euro 2. Sul territorio inoltre le limitazioni si estendono in caso di attivazione delle misure emergenziali e anche alle domeniche ecologiche, con il blocco dei diesel fino a Euro 5.

Sono previste deroghe per i veicoli elettrici e ibridi, quelli utilizzati in car pooling con almeno tre persone a bordo, per i trasporti specifici e gli usi speciali, oltre che per le particolari categorie in deroga. Le limitazioni restano sospese nei giorni di sciopero del trasporto pubblico.

Sono inoltre previsti: divieto di utilizzo di caminetti e stufe a biomassa legnosa fino a 3 stelle incluse (se presente un impianto alternativo), stop all’abbruciamento dei residui vegetali e alle combustioni all’aperto, riduzione delle temperature negli edifici (massimo 17°C per le attività industriali e 19°C per le abitazioni, con una tolleranza di 2 gradi) e misure emergenziali aggiuntive in caso di previsione di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 e misure locali definite dai comuni al raggiungimento dei 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 nel proprio territorio.