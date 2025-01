Autobus, salta lo sciopero: "Ma gli autisti restano nel mirino"

Salta lo sciopero di 24 ore proclamato per la giornata di domani dalle sigle sindacali del trasporto pubblico. La motivazione è legata al fatto che la commissione di garanzia e la Prefettura non avrebbero ritenuto ci fossero estremi gravi che riguardano la sicurezza del personale di Start Romagna tali da indurre una astensione dal lavoro di tale entità. A sollevare la questione era stato l’ennesimo episodio di aggressione nei confronti di un autista di Start avvenuto sulla linea 92 che collega Cesena a Forlì e che ha portato a sei il numero di dipendenti assaliti negli ultimi due mesi. I sindacati, che avevano aderito in maniera unitaria, hanno comunque annunciato che nei prossimi giorni verrà organizzato un incontro in Prefettura per discutere della tematica.

"Non si tratta di voler concentrare l’attenzione su un singolo caso – l’analisi è di Luigi Montesano, Segretario Generale Filt Cgil Forlì Cesena – ma di porre l’attenzione su una serie di criticità che riguardano gli autisti e che non possono essere tollerate. Parliamo di una figura professionale che svolge un lavoro delicato, costantemente impegnato sulla strada alla guida di un mezzo che trasporta passeggeri e che non può permettersi alcuna distrazione. Ma che invece è costretto a fare i conti con un contesto spesso problematico all’interno del veicolo. E’ in gioco la sicurezza di tutti". I sindacati accusano Start di non fare abbastanza per tutelare il personale: "La figura del classico ‘controllore’ – prosegue Montesano – è scomparsa ormai da anni. Al suo posto ci sono addetti di una ditta esterna che si occupano di verificare – in certe fasce orarie – i titoli di viaggio. Non basta, prima di tutto perché la copertura deve essere più ampia e chi si trova al volante non può sentirsi lasciato a se stesso. Dunque in cima alla lista delle nostre richieste c’è il fatto che questa specifica mansione di controllo venga ripristinata. Ha un costo, lo sappiamo bene. Ma la sicurezza deve essere una priorità".

Un altro aspetto riguarda la centrale di pronto intervento: "Ogni mezzo che esce in strada è collegato: bene, ma la centrale operativa deve essere presidiata per tutta la durata di tutti i turni. Demandare il servizio in certe fasce a un operatore reperibile è troppo limitativo. Certo, c’è la chiamata alle forze dell’ordine, che oltre che giusta è doverosa, però dal momento di richiesta di aiuto all’arrivo delle pattuglie passa per forza del tempo. Tempo che il conducente deve trascorrere in un contesto certamente non facile. Chiediamo tutele. E chiediamo che l’azienda presti attenzione alle nostre richieste".