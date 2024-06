’Autogirovagando’ tra il passato e il futuro

A Cesenatico si è svolta una interessante manifestazione tra passato e futuro, nell’ambito della quale si sono affrontati importanti temi di attualità sugli argomenti centrati principalmente sull’ambiente, le auto elettriche ed i carburanti.

L’occasione è stata la tappa nello stabilimento di Bagnarola dove ha sede la prestigiosa azienda Siropack Italia, per la quattordicesima edizione di "Autogirovagando… nel passato" organizzato dal Collectors Historich Carclub che quest’anno assegna il terzo Memorial Alberto Ghini. All’iniziativa, inserita da Asi (Autoclub Storico Italiano), nel Circuito Tricolore, hanno partecipato venticinque equipaggi di vetture costruite entro gli anni ’30, i quali animano il litorale romagnolo fino ad oggi, domenica. Siropack ha accolto i 64 partecipanti presso la propria sede di Cesenatico per il pranzo, a cui è seguita una conferenza su "Ecosostenibilità delle auto elettriche e biocarburanti", coordinata dal professor Augusto Bianchini dell’Università di Bologna e dal team di ricercatori del laboratorio Tailor.

Si tratta di argomenti molto attuali, che intrecciano la memoria storica e le tradizioni portate avanti dai proprietari di auto d’epoca, con le nuove direttive dell’Unione Europea che guardano all’espansione delle auto elettriche in nome di una sostenibilità, che tuttavia non sempre trova riscontro nelle ricerche scientifiche.

Il professor Bianchini ha sottolineato che fra 30 anni non ci sarà più il rame, il litio ha 27 anni di vita ed il fosforo ancor meno, quindi è indispensabile riciclare i materiali.

In merito alle auto, il docente universitario ha rimarcato l’insufficiente informazione data ai cittadini su quanto costa in termini di energia costruire un’auto elettrica e quanto costa smaltirla. I ricercatori, i tecnici e gli equipaggi, sono stati poi accompagnati in una visita dello stabilimento di Siropack, guidata dai titolari Rocco De Lucia e Barbara Burioli, che a Cesenatico da diversi anni sono a capo di un’azienda leader nel settore delle macchine e delle attrezzature per il packaging in vari settori, che vanno dai contenitori per i prodotti ortofrutticoli alle complesse confezioni di farmaci salvavita che hanno impresso un sistema anticontraffazione simile alle banconote.

Sulle confezioni di plastica utilizzate nell’ortofrutta, l’azienda di Cesenatico ha un brevetto specifico ed è stata la prima a fabbricare un packaging riciclabile al 100 per cento.

Rocco De Lucia sull’ecosostenibilità punta molto, ma vorrebbe meno contraddizioni dall’Europa. "In pochi sanno – ha spiegato – che uno dei migliori impianti al mondo per il recupero della plastica è quello di Hera; io personalmente ho portato una delegazione di canadesi e questi sono rimasti a bocca aperta sull’alto livello dell’azienda, ma nonostante riusciamo a recuperare praticamente tutta la plastica, questo materiale importante per tutte le aziende, viene demonizzato. Ed è sull’informazione che noi dobbiamo puntare, non sullo scontro. Sul fronte dell’energia, dobbiamo fare maggiore chiarezza su come produciamo l’energia elettrica, perchè se tutti utilizziamo auto elettriche, potremmo trovarci come in Danimarca, dove io con i miei occhi ho visto che non si caricano in certi orari le auto, perchè non c’è sufficiente energia. Di questo dobbiamo parlare – conclude De Lucia –, dicendo le cose come stanno".

Giacomo Mascellani