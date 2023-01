Automedica, dopo i tagli attese fino a mezz’ora

di Elide Giordani

Si può considerare accettabile un’attesa di 33 minuti quando l’emergenza richiede la presenza urgente di un’auto medicalizzata? Succede a Sogliano sul Rubicone. Non è la norma (si spera…) ma il risultato di un rilievo effettuato dall’Asl tra l1 e il 14 gennaio sui tempi di intervento di Mike 4 Romagna (auto con medico a bordo per portare con grande rapidità, sul luogo della necessità, un equipaggio sanitario) in postazione a Cesena. Due gli interventi effettuati a Sogliano nella quindicina considerata e i 33 minuti costituiscono i tempi medi rilevati. E’ l’attesa più lunga registrata tra tutti gli interventi delle 9 Mike dislocate dall’Asl Romagna tra Ravenna, Cotignola, Forlì, Cesena, Cesenatico, Santarcangelo, Rimini, Novafeltria, S.Piero in Bagno. A Sogliano arriva anche la Mike 6 di stanza a Santarcangelo e, da qui, 4 interventi hanno registrato una media di tempi d’attesa inferiore: 19 minuti. L’altra località risultata penalizzata da un tempo superiore alla mezz’ora - seguita da Montefiore Conca e S.Leo - è stata Santa Sofia, dove opera Mike 3 Romagna di stanza a Forlì, in cui una richiesta d’urgenza è stata esaudita solo dopo 32 minuti di attesa. Le auto medicalizzate, che fanno parte del Sistema Sanitario di Emergenza Urgenza 118, hanno il compito di fornire supporto ai mezzi di soccorso in caso di situazioni gravi o particolarmente complesse, oppure di intervenire per trattare direttamente un paziente che non necessiti del successivo trasporto in ospedale.

In ogni caso i tempi rappresentano un elemento che incide sull’efficacia dell’intervento e qualche volta può salvare una vita. Ecco perché la recente riorganizzazione delle Mike sul territorio romagnolo, che ha portato l’Asl a sopprimere la Mike 42 di stanza a Meldola, a sospendere l’attività dell’auto in postazione all’ospedale di Lugo e a spostare l’auto medica da Faenza a Cotignola, ha suscitato la ferma contestazione dei sindaci dei territori coinvolti e non solo, considerato che nelle zona limitrofe il servizio è integrato ed ha una ricaduta sull’intero sistema romagnolo dell’urgenza. Un nutrito gruppo di consigliere provinciali di Forlì-Cesena ha abbandonata per protesta la seduta in cui l’argomento era all’ordine del giorno. Allo stato attuale Forlì risulta servita da un’unica auto medicalizzata. Nel comprensorio Cesenate sono tre (Cesena, Cesenatico, S. Piero) ma ciò non impedisce che, nel lungo territorio che si estende tra il mare e l’alta collina, non ci siano località dove l’attesa non corrisponde all’urgenza: 29 minuti per arrivare a Bertinoro, 28 a Borghi, 20 a Mercato Saraceno. Abitare in collina è penalizzante, verrebbe da dire. Efficace invece la presenza dell’auto medica quando l’ubicazione centrale è collocata in collina: è l’esempio costituito dalla postazione di San Piero in Bagno che raggiunge agevolmente Sarsina (media 12 minuti), Bagno di Romagna (7 minuti), Verghereto (15 minuti).

C’è qualche possibilità di ripristinare le auto soppresse? "Non abbiamo medici - si affanna a ribadire, sostenuto dalla Regione, il direttore generale dell’Asl Romagna Tiziano Carradori -. Ci manca il 25 per cento del personale medico. In 2 anni abbiamo fatto 7 concorsi che non hanno dato risultati".