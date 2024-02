Autonomia economica e violenza. L’incontro sulla parità di genere

Lunedì alle 20.30 presso la sala del bar Sport de Lo Stradone, frazione del comune di Borghi, è in programma un incontro sul lavoro di cura e lavoro retribuito, organizzato dal Laboratorio Politico Borghi (Pd, M5S e civici) per affrontare la prossima tornata delle amministrative. Sarà l’occasione per sentire la relatrice Silla Bucci che ci parlerà di quanto possa essere importante l’indipendenza economica e la parità salariale per la parità di genere.

"Si è chiuso un anno terribile per il numero di vittime di violenza di genere – dice Dario Placca segretario del circolo del Pd di Borghi (foto) – e purtroppo, anche il nuovo anno inizia con prodromi negativi. La politica risponde inasprendo le pene, aumentando i controlli, sponsorizzando il numero per la denuncia. Passare dalla riqualificazione del trattamento economico è però uno degli strumenti di prevenzione migliore. Oggi più che mai è urgente trattare questi temi nei territori, occorre dare voce a chi non sa di essere in una condizione di difetto o a rischio e ciò può avvenire esclusivamente con l’informazione diretta e l’ascolto".

